Как российские пограничники спасали Армению@ Дмитрий Виноградов/РИА Новости Tекст: Евгений Крутиков Сразу несколько недружественных заявлений, касающихся судьбы российских пограничников в Армении, сделало в последние дни ереванское руководство.
Как российские пограничники спасали Армению
Комментарии
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М
Мария
Армяне исключительно умный народ. Но сейчас у них поехала крыша, т.к. они выбрали Пашиняна и продолжают его поддерживать. Пашинян поставлен пиндосами для уничтожения Армении. Через 5 лет Армении не будет. Так что сейчас армяне занялись самоубийством собственной страны. Очень жаль.
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2 час.
A
Air
Пашинян всего лишь англожидовская марионетка, расходная пешка на шахматной доске Ближневосточной игры англо-жидов! А Нашей Армии нужно только увеличивать сеть военных баз в Армении, чтобы не дать англожидовским натовским гадюкам свить гадючье гнездо в армении!
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2 час.
Natalija Osminina
Каждый сам выбирает свой судьбу.
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2 час.
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