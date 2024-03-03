Как российские пограничники спасали Армению

М

Мария

Армяне исключительно умный народ. Но сейчас у них поехала крыша, т.к. они выбрали Пашиняна и продолжают его поддерживать. Пашинян поставлен пиндосами для уничтожения Армении. Через 5 лет Армении не будет. Так что сейчас армяне занялись самоубийством собственной страны. Очень жаль.