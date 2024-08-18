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Несекретные материалы

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  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    А кто сказал что именно их обменяют? А обменный фонд необходим или вам все равно КАК мучают наших ребят нацисты? А ес...Спецназ «Ахмат» в...
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Спецназ «Ахмат» взял в плен отъявленных нацистов из ВСУ, похищавших мирных жителей

Спецназ «Ахмат» взял в плен отъявленных нацистов из ВСУ, похищавших мирных жителей

Военнослужащие российского спецподразделения «Ахмат» взяли в плен в Курской области двух боевиков ВСУ, которые ранее отметились мародерством и издевательством над мирным населением и военнослужащими срочной службы ВС РФ.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
расстрелять скотов на месте...
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13 час.
Евгений Мангуш
Спрашивается, зачем из таких тварей создавать обменный фонд?
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11 час.
Людмила Лиханова
А кто сказал что именно их обменяют? А обменный фонд необходим или вам все равно КАК мучают наших ребят нацисты? А если у НИХ ваши родные или знакомые, друзья будут? Вы тоже скажите, что не нужен обменный фонд. Сейчас ваши вдалеке, но...не буди Лихо...
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6 час.

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