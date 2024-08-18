Спецназ «Ахмат» взял в плен отъявленных нацистов из ВСУ, похищавших мирных жителей

Людмила Лиханова

А кто сказал что именно их обменяют? А обменный фонд необходим или вам все равно КАК мучают наших ребят нацисты? А если у НИХ ваши родные или знакомые, друзья будут? Вы тоже скажите, что не нужен обменный фонд. Сейчас ваши вдалеке, но...не буди Лихо...