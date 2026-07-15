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В России ответили на слова Трампа о сроках завершения украинского конфликта

В России ответили на слова Трампа о сроках завершения украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп — не самый плохой медиатор в переговорах по урегулированию украинского конфликта, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
До конца своего президентства можно и самому исчезнуть из этого мира....
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1 м.