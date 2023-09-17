Глава МИД РФ Лавров: поставки дальнобойных ракет Украине не изменят ситуацию

"Я не в состоянии комментировать их заявления, у них семь пятниц на неделе", — сказал министр, комментируя заявление МИД Украины о том, что в настоящее время ведутся переговоры о поставках Киеву дальнобойных ракет ATACMS, и скоро они будут получены.