Гибрид вместо батарей: Archer и Anduril представили Thunder — вертикальный летательный аппарат для армии и бизнеса

Новый летательный аппарат сочетает технологии Midnight и V-22 Osprey и рассчитан на автономные миссииКомпания Archer Aviation представила Thunder — новый летательный аппарат с вертикальным взлётом и посадкой (VTOL), который она разработала совместно с оборонным технологическим стартапом Anduril.
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