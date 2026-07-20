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Гибрид вместо батарей: Archer и Anduril представили Thunder — вертикальный летательный аппарат для армии и бизнеса

Гибрид вместо батарей: Archer и Anduril представили Thunder — вертикальный летательный аппарат для армии и бизнеса

Новый летательный аппарат сочетает технологии Midnight и V-22 Osprey и рассчитан на автономные миссииКомпания Archer Aviation представила Thunder — новый летательный аппарат с вертикальным взлётом и посадкой (VTOL), который она разработала совместно с оборонным технологическим стартапом Anduril.

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