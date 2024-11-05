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Экс-сотрудник ФССП инсценировал свою смерть, чтобы не отдавать деньги

Экс-сотрудник ФССП инсценировал свою смерть, чтобы не отдавать деньги

Бывший сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП) из Москвы инсценировал свою смерть, чтобы не отдавать долги и скрыться от уголовного преследования.

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