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FT: ЕС разрешит перевозку российского СПГ еще на год с ограничениями

FT: ЕС разрешит перевозку российского СПГ еще на год с ограничениями

Евросоюз готовится утвердить новый пакет санкций против России, который, по данным Financial Times, позволит греческой судоходной компании Dynagas продолжать перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ).

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