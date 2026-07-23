FT: ЕС разрешит перевозку российского СПГ еще на год с ограничениями

Евросоюз готовится утвердить новый пакет санкций против России, который, по данным Financial Times, позволит греческой судоходной компании Dynagas продолжать перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии