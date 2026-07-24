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Царьград

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ЦАХАЛ начал антитеррористическую операцию в Наблусе

ЦАХАЛ начал антитеррористическую операцию в Наблусе

Израильская Армия Обороны начала масштабную операцию в Наблусе и его окрестностях с целью выявления и задержания причастных к инциденту, в результате которого был убит израильтянин возле форпоста Хават-Гилад.

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