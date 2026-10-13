Почему Юра Борисов ушел из спектакля «Гамлет» в МХТ им. Чехова: хейт, «Оскар» и романтическая драма

Роль актера досталась молодому выпускнику ГИТИСа. Гамлет в костюме из фольги в исполнении Юры Борисова похож на робота Вертера из фильма «Гостья из будущего» Юрий ФеклистовПопулярный актер Юра Борисов покидает спектакль «Гамлет» в МХТ имени А.