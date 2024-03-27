Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Что можно украсить розами в стиле Шебби-шик - идеи для декупажа и декора - Debi Coules и Christie Repasy

Что можно украсить розами в стиле Шебби-шик - идеи для декупажа и декора - Debi Coules и Christie Repasy

Великолепные розы в стиле Шебби-шик, нарисованные известными иностранными художницами Дэби Коулес (Debi Coules) и Кристи Репаси (Christie Repasy) прекрасно знают и любят все мастерицы, которые, так или иначе, связаны с декупажем, рисованием, декором.

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