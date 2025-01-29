Многодетная мать из Пермского края оказалась на скамье подсудимых за получение выплат на несуществующую двойню

Следствием отдела МВД России «Пермский» завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней местной жительницы.
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