ИА Регнум
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ИА Регнум

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Вперед в прошлое

АНДРЕЙ СИЗОВ - специально для ИА Регнум. Начальник управления «Газпрома» Кирилл Полоус на днях отметил, что морские поставки СПГ начали уступать трубопроводным маршрутам в надежности, что напрямую сказывается на ценах.

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