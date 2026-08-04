Вперед в прошлое

АНДРЕЙ СИЗОВ - специально для ИА Регнум. Начальник управления «Газпрома» Кирилл Полоус на днях отметил, что морские поставки СПГ начали уступать трубопроводным маршрутам в надежности, что напрямую сказывается на ценах.
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