Крупнейший завод ВСУ уничтожен в Шостке ударами России Юлия СоколоваШостка, Украина — Один из важнейших промышленных объектов на территории Украины, обеспечивавший ВСУ боеприпасами, уничтожен в результате массированного удара.
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