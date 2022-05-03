Мы соседи по планете

4 022 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина 123
    Охлобыстин настоящий мужик. Не у каждого, в наше время, хватает смелости и мужества называть вещи своими именами.Иван Охлобыстин: ...
  • Андрей Медведников
    Охлобыстин молодец!Иван Охлобыстин: ...
  • Олег Татьянин
    США, фиг ли, самая демократичная страна в мире.Невиновный америк...

Копытный кенгуру прокоптодон – вымерший гигант Австралии

Копытный кенгуру прокоптодон – вымерший гигант Австралии

Австралия знаменита не только тем, что там почти все живое мечтает убить человека. Еще на Зеленом материке обитает множество сумчатых животных, которых нет больше нигде в мире.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх