Копытный кенгуру прокоптодон – вымерший гигант Австралии

Австралия знаменита не только тем, что там почти все живое мечтает убить человека. Еще на Зеленом материке обитает множество сумчатых животных, которых нет больше нигде в мире.
Популярные статьи
- Свершилось: Россия запрещает вывоз своего сырья и продукции в недружественные страны
- Иван Охлобыстин: Отчего возникла тенденция знаменитых людей непочтительно отзываться о россиянах? Скажу так: мы сами эту тенденцию создали, возведя в ранг знаменитостей шлюх и сумасшедших!
- Как украинцев лечить будем. Есть план
Свежие комментарии