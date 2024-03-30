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  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    МОЛИТЕСЬ ЗА РУССКИХ
  • Serg
    Когда уже полиции разрешат применять табельное при нападении на них? Особенно против "незаменимых специалистов".Мигрантов десятка...
  • ninikooo Митусова
    О каких переговорах с этим ублюдком можем идти речь? Клоун, у которого руки по плест а крови?! А по его женушке - бла...ВСУ не хватает вс...

ВСУ не хватает всего. Главное - ума. Когда начнется большое наступление Русской армии

ВСУ не хватает всего. Главное - ума. Когда начнется большое наступление Русской армии

Сразу после теракта в Крокусе Гитлер Зеленский вдруг начал публично стонать о близком генеральном наступлении российской армии.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
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7 час.
ИП
Игорь Петров
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6 час.
ninikooo Митусова
О каких переговорах с этим ублюдком можем идти речь? Клоун, у которого руки по плест а крови?! А по его женушке - благотворительнице электрический стул « плачет» - уже доказано, что она за « зелень» продавала детей Донбасса на « органы» и педофилам- даже насильно детей из семей забирали. Разве это женщина? Это отродье- под стать мужу. Военные преступники-дилетанты, на совести которых тысячи невинных жизней. О чем с ними можно договариваться?! Мрази, негодяи, отщепенцы, выродки рода человеческого.
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1 час.

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