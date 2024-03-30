ВСУ не хватает всего. Главное - ума. Когда начнется большое наступление Русской армии

ninikooo Митусова

О каких переговорах с этим ублюдком можем идти речь? Клоун, у которого руки по плест а крови?! А по его женушке - благотворительнице электрический стул « плачет» - уже доказано, что она за « зелень» продавала детей Донбасса на « органы» и педофилам- даже насильно детей из семей забирали. Разве это женщина? Это отродье- под стать мужу. Военные преступники-дилетанты, на совести которых тысячи невинных жизней. О чем с ними можно договариваться?! Мрази, негодяи, отщепенцы, выродки рода человеческого.