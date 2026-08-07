Отдых обернулся подвигом: на Кубани офицер Росгвардии спас тонущего мальчика на Должанской косе

Отдых обернулся подвигом: на Кубани офицер Росгвардии спас тонущего мальчика на Должанской косеНа Должанской косе Ейского района произошёл случай, который мог закончиться трагедией, но благодаря мужеству и быстрой реакции отдыхающего всё обошлось.