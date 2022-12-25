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Уничтожены иностранные наемники под Артемовском: основные новости спецоперации за 25 декабря

Уничтожены иностранные наемники под Артемовском: основные новости спецоперации за 25 декабря

- ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Артемовска В ДНР и Харьковской области уничтожены польская САУ «Краб» и три артиллерийские системы М777 производства США - На Донецком направлении в ходе наступления ВС РФ уничтожено более 80 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля - На Купянском направлении уничтожили более 30 украинских военнослужащих - На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены две ротные тактические группы ВСУ в районе Терны (ДНР) - В ЛНР уничтожили две разведгруппы ВСУ.

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