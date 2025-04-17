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Тревожный прогноз: пошлины Трампа сработают – но всем от этого станет хуже

Тревожный прогноз: пошлины Трампа сработают – но всем от этого станет хуже

Всемирная торговая организация (ВТО) пересмотрела в сторону понижения прогноз по торговле товарами в этом году, поскольку увеличивающиеся пошлины США и растущая неопределенность ударили по международной торговле.

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