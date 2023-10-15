Израиль на три часа откроет гуманитарный коридор в секторе Газа

Global Look Press/Omar Ashtawy/Keystone Press Agency Израиль в воскресенье, 15 октября, откроет гуманитарный коридор в секторе Газа для переезда мирных жителей на юг анклава, сообщили в издании Jerusalem Post.
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