Представитель IBA пожелал успехов российским боксерам в "Ночи чемпионов"

Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев выразил поддержку российским боксерам Альберту Батыргазиеву и Муслиму Гаджимагомедову перед их участием в титульных боях на турнире IBA "Ночь чемпионов", который пройдет 12 июля в Серпухове Московской области.