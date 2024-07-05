Представитель IBA пожелал успехов российским боксерам в "Ночи чемпионов"

Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев выразил поддержку российским боксерам Альберту Батыргазиеву и Муслиму Гаджимагомедову перед их участием в титульных боях на турнире IBA "Ночь чемпионов", который пройдет 12 июля в Серпухове Московской области.
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