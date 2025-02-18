Джабаров заявил, что Прибалтика «погрузится в траур», если США выведут войска

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал публикацию издания The Financial Times о возможном выводе американских войск из стран Балтии в контексте американо-российских переговоров.
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