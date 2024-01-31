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Байден невольно подыграл экспорту российского СПГ

Байден невольно подыграл экспорту российского СПГ

Решение Джо Байдена приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ вызвало скандал в США. По мнению республиканцев, тем самым глава Белого дома ослабил не только Америку и Европу, но и сыграл на руку Москве.

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