Дмитрий Медведев поделился своим видением будущего Европы

Как же я его терпеть не могу! Сидит, сидит, потом вылезет, квакнет и снова в свое болото... Головастик какой-то...

Olga Rogova

послушайте, я не переходила на вашу личность. Я дала оценку действиям Медведева, говорила о нем, но НЕ О ВАС! Вы зачем мне хамите? Зачем вы переходите на мою личность? Наверное, считаете, что вы настоящий мужчина? Так я вас разочарую. Хамство - единственный "аргумент" БЫДЛА.