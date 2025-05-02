Дмитрий Медведев, зампредседателя Совета безопасности России, заявил, что США в конечном итоге «поставят Европу на место», хотя европейские страны продолжат вести «тихую войну» с американским президентом Дональдом Трампом.
Дмитрий Медведев поделился своим видением будущего Европы
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Olga Rogova
Как же я его терпеть не могу! Сидит, сидит, потом вылезет, квакнет и снова в свое болото... Головастик какой-то...
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46 мин.
Valeriy Ishmenev
У вас также получается
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42 мин.
Olga Rogova
послушайте, я не переходила на вашу личность. Я дала оценку действиям Медведева, говорила о нем, но НЕ О ВАС! Вы зачем мне хамите? Зачем вы переходите на мою личность? Наверное, считаете, что вы настоящий мужчина? Так я вас разочарую. Хамство - единственный "аргумент" БЫДЛА.
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27 мин.
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