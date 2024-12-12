Путин поддержал идею ввести интегральную оценку знаний выпускников школ

Президент Владимир Путин поддержал предложение председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева ввести интегральную оценку знаний выпускников школ по ряду дисциплин, например, по истории, литературе и географии.
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