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Планета Пульс

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Путин поддержал идею ввести интегральную оценку знаний выпускников школ

Президент Владимир Путин поддержал предложение председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева ввести интегральную оценку знаний выпускников школ по ряду дисциплин, например, по истории, литературе и географии.

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