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Следователя, занимавшегося ранее делом политика Платошкина, обвинили в финансовом преступлении

Следователя, занимавшегося ранее делом политика Платошкина, обвинили в финансовом преступлении

Сотрудник Следственного комитета РФ полковник Александр Избенко известен своим участием в расследованиях стрельбы в казанской гимназии, взрыва пассажирского лайнера над Синайским полуостровом, обвинений против лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина и других резонансных дел.

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