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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Врач Клищенко сообщила, какие анализы нужно сдавать после 40 лет

Врач Клищенко сообщила, какие анализы нужно сдавать после 40 лет

МОСКВА, 27 апреля, ФедералПресс. Россиянам следует обращать пристальное внимание на свое здоровье. Врач-терапевт Екатерина Клищенко рассказала, какие анализы нужно регулярно сдавать женщинам после 40 лет.

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