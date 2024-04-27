Врач Клищенко сообщила, какие анализы нужно сдавать после 40 лет

МОСКВА, 27 апреля, ФедералПресс. Россиянам следует обращать пристальное внимание на свое здоровье. Врач-терапевт Екатерина Клищенко рассказала, какие анализы нужно регулярно сдавать женщинам после 40 лет.
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