Отличник расплакался во время выполнения этого теста по географии: а вы сможете не ошибиться?

5 вопросов для самых умных фото: Shutterstock/Fotodom.ruГеография в школе многим казалась и кажется довольно проходным предметом — если экзамены по ней не сдавать, то и учить ее вовсе не нужно! Но как бы не так — в отличие от, скажем, алгебры, география довольно часто пригождается нам в жизни на постоянной основе.