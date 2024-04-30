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Отличник расплакался во время выполнения этого теста по географии: а вы сможете не ошибиться?

Отличник расплакался во время выполнения этого теста по географии: а вы сможете не ошибиться?

5 вопросов для самых умных фото: Shutterstock/Fotodom.ruГеография в школе многим казалась и кажется довольно проходным предметом — если экзамены по ней не сдавать, то и учить ее вовсе не нужно! Но как бы не так — в отличие от, скажем, алгебры, география довольно часто пригождается нам в жизни на постоянной основе.

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