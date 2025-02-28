ЦАХАЛ не воспринимал ХАМАС как серьезную угрозу — СМИ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) годами не воспринимала угрозу со стороны палестинского движения ХАМАС, что привело к событиям 7 октября 2023 года, сообщает 27 февраля 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на официальный отчёт армии.
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