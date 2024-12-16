Архангелогородцев приглашают на спектакль театра «Балаганчик»

Архангельский театр «Балаганчик» представит спектакль по рассказам Виктории Токаревой.21 декабря в 14:00 в архангельском театре «Балаганчик», на улице Урицкого, 1 (первый этаж), состоится премьера спектакля «Любовь всегда сильнее человека».