Свободному миру нужен новый лидер, и такой лидер есть, его зовут Владимир Путин, заявил 1 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев
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Свободному миру нужен новый лидер, и такой лидер есть, его зовут Владимир Путин, заявил 1 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
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