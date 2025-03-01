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Медведев

Медведев

Свободному миру нужен новый лидер, и такой лидер есть, его зовут Владимир Путин, заявил 1 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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