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Кухня и дом

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Как найти свою идеальную стрижку: анализ формы лица, текстуры волос и образа жизни

Как найти свою идеальную стрижку: анализ формы лица, текстуры волос и образа жизни

Каждая женщина хотя бы раз стояла перед зеркалом с мыслью: «Пора что-то менять». И чаще всего этот внутренний импульс направлен именно на волосы — ту часть образа, которая способна мгновенно обновить восприятие себя.

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