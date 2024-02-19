Маркл надела колье за 1,4 млн рублей: правда ли то, что Меган и Гарри рады новости о здоровье Карла III?

В сети распространяются слухи о том, что Меган Маркл (Meghan Markle) и принц Гарри (Harry) не испытывают никакой моральной боли из-за новости о недуге Карла III (Charles III) и даже радуются пришедшему с родной земли Гарри известию.
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