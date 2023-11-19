Китайская девочка, удочеренная американской семьей, встретила своих настоящих родителей

Кэти встретилась со своими родителями в 22 года. "Мы сможем встретиться на Сломанном мосту в Ханчжоу на утро фестиваля Цисицза," - гласила записка, которую оставили отчаявшиеся родители вместе со своей дочерью, от которой они были вынуждены отказаться.