Следователи проверят работу чиновников из-за гибели подростка в ледовом городе Пуровского района

Мама погибшего под колёсами снегоуборочной техники мальчика снова выступила в соцсетях. Речь идёт о трагедии, которая случилась в посёлке Уренгой в конце 2024 года: мальчик съехал с горки под колёса «КамАЗа».
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