Стрельба по-словацки: кто и зачем мог организовать покушение на «пророссийского» премьера Фицо

В последнее время новости с Запада напоминают один бесконечный сериал-дистопию: перманентный кризис, бардак на улицах, забастовки, периодически перерастающие в бунты, и разгул самого разнообразного криминала.
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