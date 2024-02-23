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Следствие просит арестовать обвиняемых в убийстве водителя адвоката Патрушева

При этом исполнитель свою вину признаёт, а заказчик — нет. Октябрьский районный суд зарегистрировал ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Артюхина (исполнитель) и Гинтераса Альфонсо Рагаускаса (заказчик), обвиняемых в покушении на убийство и убийство.

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