Следствие просит арестовать обвиняемых в убийстве водителя адвоката Патрушева

При этом исполнитель свою вину признаёт, а заказчик — нет. Октябрьский районный суд зарегистрировал ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Артюхина (исполнитель) и Гинтераса Альфонсо Рагаускаса (заказчик), обвиняемых в покушении на убийство и убийство.