Акции «Софтлайна» снижаются после озвученных параметров проведения SPO

Российский рынок открыл торги в среду, 29 ноября, без единой динамики. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии снижается на 0,04%, до 3 194,95 пункта, индекс РТС растет на 0,38%, до 1132,92 пункта.
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