Сунак заявил, что Британия установит слежку за Россией в Черном море

Общественная служба новостейПолитикаПодписатьсяСунак заявил, что Британия установит слежку за Россией в Черном мореВеликобритания намерена следить за действиями Российской Федерации в акватории Черного моря за счет работы своей разведки.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииДмитрий ФактуровичКаке бывшие рабы рвут жопу за своих колонизаторов.Ответить18 час.федорСлышишь пидор ушастый только сунься к нашим берегам. И твоя мелкобритания может недосчитаться корыт….Ответить18 час.
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