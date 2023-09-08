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Сунак заявил, что Британия установит слежку за Россией в Черном море

Сунак заявил, что Британия установит слежку за Россией в Черном море

Великобритания намерена следить за действиями Российской Федерации в акватории Черного моря за счет работы своей разведки.

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Комментарии
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Дмитрий Фактурович
Каке бывшие рабы рвут жопу за своих  колонизаторов.
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18 час.
федор
Слышишь пидор ушастый только сунься к нашим берегам. И твоя мелкобритания может недосчитаться корыт….
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18 час.

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