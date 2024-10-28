Продолжу. Общаясь с нашими бойцами в зоне СВО в самом её начале, видела, что некоторые недопонимают, что происходит, а некоторые думают, что их в России поддерживает меньшинство.
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Продолжу. Общаясь с нашими бойцами в зоне СВО в самом её начале, видела, что некоторые недопонимают, что происходит, а некоторые думают, что их в России поддерживает меньшинство.