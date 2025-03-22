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"Депутат пенсионера не разумеет": "Слуга народа" посоветовал бабушке продать квартиру, если нет денег на ЖКХ

"Депутат пенсионера не разумеет": "Слуга народа" посоветовал бабушке продать квартиру, если нет денег на ЖКХ

Царьград Фото: Gennadii Khameliyanin/Globallookpress Депутат из Мордовии предложил пенсионерам продать жильё, чтобы не платить за жилищно-коммунальные услуги.

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Комментарии
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Геннадий Хрипунов
Осенью, а может и раньше этого холуя депутата выгонят с волчьим билетом, а потом от  него и жена с детьми уйдёт , так как золотишко не будет поступать в семью .
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4 час.
Борис Леонтьев
Поскольку размер пенсии и на что и где Вы живёте, Вы не указали, можно сделать вывод, что Вы либо действующий, либо бывший депутат, крупный чиновник или олигарх.
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3 час.
Борис Леонтьев
В общем-то, да. Хотя при КПСС существовало правило молчать. Чиновник многое мог делать, но при этом должен был помалкивать. Как только любой его неприглядный проступок, даже самый ничтожный становился достоянием гласности, чиновник лишался всех благ и подвергался самым жестоким гонениям. Например, у нас Секретарь горкома КПСС лишился должности и всех положенных ему благ не за то, что его невестка, потеряв в бассейне дорогое кольцо, поставила «на уши» всю городскую милицию, обвинив в воровстве всех присутствующих в бассейне, а за то, что об этом написал «Крокодил». Кольцо в конечном счёте нашлось у неё самой, а вот свёкор с должности улетел и карьеру закончил никем, не смотря на бывшие до этого связи. Сейчас такое не возможно. Огласка не решает ни чего а чиновники наоборот выставляют на показ свою дурь и безнаказанность как эта вот зажравшаяся свинья. Как сказала Хакамада лет 20-25 назад, когда её спросили почему они в Думе не лишили депутатской неприкосновенности депутата застрелившего парня и девушку: «Если мы сегодня лишим его неприкосновенности, то завтра могут  неприкосновенности лишить нас».
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3 час.
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