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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Броберг травмировал ногу и не доиграл матч с «Торонто». У защитника «Сент-Луиса» 9 очков за 12 игр в сезоне

Инцидент произошел во втором периоде матча «Сент-Луиса» против «Торонто» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

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