Путин дал совет касательно переговоров России и США

Президент России Владимир Путин посоветовал не обращать внимания на переговоры России и США. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с моряками атомной подводной лодки (АПЛ) «Архангельск», передает агентство «Прайм».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии