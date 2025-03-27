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Путин дал совет касательно переговоров России и США

Путин дал совет касательно переговоров России и США

Президент России Владимир Путин посоветовал не обращать внимания на переговоры России и США. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с моряками атомной подводной лодки (АПЛ) «Архангельск», передает агентство «Прайм».

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