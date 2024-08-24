Квадроберам запретили приходить на ивановский фестиваль «Пульс Лета»

Ранее сообщалось о переносе фестиваля с 3 на 20 августа. В сети был опубликован документ, согласно которому администрация города запрещает проведение мероприятия 3 августа из-за того, что у парка Степанова не хватает достаточного количества сотрудников для проведения «Пульса Лета».