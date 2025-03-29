Постановка автомобиля на учёт: что делать после продажи?

Постановка автомобиля на учёт – важный процесс, с которым сталкивается каждый покупатель авто.Этот шаг обязателен для нового владельца и должен быть завершён в течение 10 дней с момента сделки, иначе он рискует получить штраф за регистрацию.
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