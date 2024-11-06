Суд заочно приговорил американского наемника к 14 годам колонии

Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил 39-летнего американского наемника Троя Оффенбекера к 14 годам колонии за участие в боевых действиях на стороне Украины, сообщает Генпрокуратура РФ.
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