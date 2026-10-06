Надземный переход рухнул на грузовик, пострадали люди. Кадры с места ЧП в Татарстане

Примерно километр водитель самосвала проехал с поднятым кузовом. Впоследствии эта "оплошность" привела к обвалу надземного перехода.
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