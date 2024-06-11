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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартинес о Роналду: «Удивляет, как он бросает вызов своему возрасту и мотивирован стремлением к победам. Криштиану одержим идеей совершенства»

«Не так много игроков добились того, чего добился он. Он служит примером во многих смыслах. Оказаться единственным футболистом, который провел более 200 матчей за свою сборную – тоже серьезное достижение.

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