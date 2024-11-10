Юрист: сократить рабочий день за счёт уменьшения перерыва на обед не получится

Сокращение рабочего дня за счёт обеденного перерыва, который должен быть минимум 30 минут, недопустимо, напомнил в беседе с RT доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.
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