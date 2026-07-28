В Душанбе начался прием на первый поток "Школы 21" Сбера

Набор на первый отборочный этап - "бассейн" - в "Школу 21" Сбера стартовал в Душанбе. Пройти обучение и освоить современные цифровые профессии бесплатно могут все желающие старше 18 лет, сообщили в пресс-службе компании.
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