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Газета.ру

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В Душанбе начался прием на первый поток "Школы 21" Сбера

В Душанбе начался прием на первый поток "Школы 21" Сбера

Набор на первый отборочный этап - "бассейн" - в "Школу 21" Сбера стартовал в Душанбе. Пройти обучение и освоить современные цифровые профессии бесплатно могут все желающие старше 18 лет, сообщили в пресс-службе компании.

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