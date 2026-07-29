Юрист де Вель допустил задержание Дурова за пределами ЕС

Французский юрист Филипп де Вель, специализирующийся на международном праве, заявил РИА Новости, что задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова возможно лишь при его нахождении за пределами Европейского союза.
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